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بينها العراق.. ترتيب الدول التي تمتلك طائرات المهام الخاصة

دوليات

2021-10-21 | 11:52
بينها العراق.. ترتيب الدول التي تمتلك طائرات المهام الخاصة
2,856 مشاهدة

تعتبر طائرات المهام الخاصة من الطائرات الحربية التي تعتمد عليها الجيوش الكبرى في تحقيق أهداف عسكرية متنوعة في ساحة المعركة.

ووفق تقرير عن طائرات المهام الخاصة لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، فإنه يتم تصميم تلك الطائرات لتكون قادرة على تنفيذ أدوار محددة في سماء المعركة أو بالقرب منها اعتمادا على ما تملكه تلك الطائرات من تقنيات متطورة وسمات متخصصة.

وتوجد أنواع مختلفة من طائرات المهام الخاصة، منها طائرات الإنذار المبكر "أيواكس"، وطائرات الاستطلاع البحري "إم بي إيه" وطائرات الحرب الإلكترونية "إي دبليو".

وحسب موقع "غلوبال فاير بور" هذه أقوى الجيوش التي تملك طائرات الإنذار المبكر:

الولايات المتحدة الأمريكية، تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 749 طائرة مهام خاصة.

اليابان، تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 162 طائرة مهام خاصة.

روسيا، تحتل المرتبة رقم 3 عالميا بـ 130 طائرة.

الصين، تحتل المرتبة رقم 4 عالميا بـ 115 طائرة.

الهند، تحتل المرتبة رقم 5 عالميا بـ 70 طائرة.

فرنسا، تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بـ 46 طائرة.

البرازيل، تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 40 طائرة.

ألمانيا، تحتل المرتبة رقم 8 عالميا بـ 40 طائرة.

أستراليا، تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بـ 31 طائرة.

كوريا الجنوبية، تحتل المرتبة رقم 10 عالميا بـ 30 طائرة.

بريطانيا، تحتل المرتبة رقم 11 عالميا بـ30 طائرة.

كولومبيا، تحتل المرتبة رقم 12 عالميا بـ28 طائرة.

إيطاليا، تحتل المرتبة رقم 13 عالميا بـ27 طائرة.

المكسيك تحتل المرتبة رقم 14 عالميا بـ27 طائرة.

كندا تحتل المرتبة رقم 15 عالميا بـ24 طائرة.

باكستان تحتل المرتبة رقم 16 عالميا بـ24 طائرة.

إسرائيل تحتل المرتبة رقم 17 عالميا بـ23 طائرة.

تايلاند تحتل المرتبة رقم 18 عالميا بـ20 طائرة.

تايوان تحتل المرتبة رقم 19 عالميا بـ19 طائرة.

تركيا تحتل المرتبة رقم 20 عالميا بـ19 طائرة.

الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة رقم 21 عالميا بـ19 طائرة.

العراق تحتل المرتبة رقم 22 عالميا بـ 18 طائرة.

تشيلي تحتل المرتبة رقم 23 عالميا بـ17 طائرة.

إندونيسيا تحتل المرتبة رقم 24 عالميا بـ17 طائرة.

إسبانيا تحتل المرتبة رقم 25 عالميا بـ15 طائرة.

السعودية تحتل المرتبة رقم 26 عالميا بـ13 طائرة.

مصر تحتل المرتبة رقم 27 عالميا بـ11 طائرة.

الأرجنتين تحتل المرتبة رقم 28 عالميا بـ10 طائرات.

الجزائر تحتل المرتبة رقم 29 عالميا بـ9 طائرات.

اليونان تحتل المرتبة رقم 30 عالميا بـ9 طائرات. وغيرها من الدول التي تمتلك طائرة المهام الخاصة بعدد أقل تنازليا، من القأئمة المذكورة أعلاه.
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