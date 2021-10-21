بوتين يطلق تصريحاً لافتاً يخص "حزب الله"

وقال بوتين، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي"، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بيروت، أود أن أعرب من جديد عن تعازيي للشعب اللبناني حيث سقط هناك عدد كبير من القتلى إضافة إلى وقوع أضرار ضخمة. تعلمت بذلك من وسائل الإعلام، بما في ذلك أنه تم منذ عدة سنوات نقل نترات الأمونيوم إلى الميناء وأن السلطات المحلية لم تتعامل للأسف مع ذلك نظرا للرغبة، حسبما فهمت، في بيع الشحنة بشكل مربح... هذا ما أصبح سببا للكارثة قبل كل شيء برأيي".وتابع بوتين: "أما المساعدة في التحقيق، فلا أفهم بصراحة كيف يمكن أن تساعد أي صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، في حال وجودها لنا أصلا، لكنني أعد بأن أدرس الموضوع فإذا يمكننا المساعدة في إجراء التحقيق فنحن بالطبع سنفعل ذلك".وأردف: "وفيما يتعلق بحزب الله وإيران والأوضاع في لبنان، فهناك مواقف مختلفة في دول مختلفة من حزب الله، إنه يمثل قوة سياسية كبيرة في لبنان، لكننا بلا شك ندعو دائما، بما في ذلك في لبنان، إلى حل كل النزاعات عن طريق الحوار".وأضاف الرئيس الروسي: "نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريبا في لبنان، سنواصل مستقبلا القيام بذلك من أجل التوصل إلى تسوية للأوضاع دون أي سفك للدم، ولا أحد يصب ذلك في مصلحته، خاصة أن الأوضاع في الشرق الأوسط على شفا خطا دائما في الآونة الأخيرة، لكننا بالطبع سنفعل كل ما بوسعنا لإقناع كل أطراف العملية الداخلية السياسة بضرورة البقاء على منصة المنطق السليم والسعي للتوصل إلى اتفاق".