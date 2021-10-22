موسكو تحصد جائزة أفضل وجهة للسفر في أوروبا

وبالإضافة للمركز الأول، الذي حصدته موسكو، ضمن فئة "أفضل وجهة سفر في أوروبا. مدينة"، فازت لجنة موسكو للسياحة بجائزة "أفضل منظمة رسمية في مجال السياحة في أوروبا".وهذه ليست المرة الأولى التي تفوز موسكو بجائزة "أفضل وجهة سفر في أوروبا"، حيث فازت بهذه الجائزة في 2019، ويتم منح الجائزة منذ العام 1993.كذلك فازت مدينة سان بطرسبورغ بجائزة أفضل مدينة لدراسة التراث التاريخي ولقضاء العطلة، كما فازت لجنة المدينة للتنمية السياحية بجائزة أفضل حملة تسويقية في أوروبا.