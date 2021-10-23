أول تعليق من الممثل الأمريكي بولدوين بعد قتله بالخطأ مديرة تصوير وإصابة مخرج

علق الممثل الأمريكي أليك بالدوين، لأول مرة على حادث إطلاق النار من دون قصد، على مديرة تصوير أثناء تصوير فيلم “الصدأ” بولاية نيو مكسيكو.

وقال بولدوين في بيان على حسابه بموقع تويتر: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني، على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بحب عميق".

وأضاف: "أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لفهم كيف حدثت هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته، قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها".

الجدير بالذكر أن الممثل المخضرم أليك بولدوين، قتل بالخطأ مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، كما أصاب المخرج جول سوزا، باستخدام “مسدس الدعامة”، الذي احتوى على طلقة نارية حقيقية بدلاً من طلقات الصوت.