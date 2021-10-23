السعودية.. هجوم مروع من كلاب ضالة على طفل (فيديو)

هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة طفلا سعوديا في محافظة تبوك، في مشهد مروع لولا تدخل أحد الشباب لانتهى بمأساة، أمس الخمس.

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل، عاش الطفل لحظات من الرعب حين أحاطت به الكلاب من كل جانب وكلما أراد أن يفر أمامها لحقت به وأمسكت بملابسه، قبل أن يتدخل أحد الشباب لنجدته.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادثة طفلة حي الواشلة في الرياض التي لم يتجاوز عمرها 4 سنوات، والتي نهشتها 5 كلاب ضالة في حادث مروع ومؤسف حتى فارقت الحياة.

وطالب كثيرون بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظا على أرواح أطفالهم.