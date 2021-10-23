مسؤول إيراني يتلقى صفعة قوية خلال مراسيم تنصيبه (فيديو)

تعرض مسؤول إيراني لصفعة مفاجئة من أحد الأشخاص، خلال مراسيم رسمية لتنصيبه محافظ لمحافظة أذربيجان الشرقية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، المسؤول الحكومي وهو يتحدث من على منصة أمام المشاركين في المراسيم، قبل أن يقدم شخص من الخارج ثم يقوم بصفعه.