مسؤول إيراني يتلقى صفعة قوية خلال مراسيم تنصيبه (فيديو)

تعرض مسؤول إيراني لصفعة مفاجئة من أحد الأشخاص، خلال مراسيم رسمية لتنصيبه محافظ لمحافظة أذربيجان الشرقية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، المسؤول الحكومي وهو يتحدث من على منصة أمام المشاركين في المراسيم، قبل أن يقدم شخص من الخارج ثم يقوم بصفعه.
وقالت وسائل إعلام إيرانية محلية إن"المحافظ الجديد لآذربيجان الشرقية، زين العابدين خرم رضوي تعرض للصفع من أحد الأشخاص خلال مراسم تقديمه للمواطنين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من بينهم وزير الداخلية".
ولم تكشف وسائل الإعلام الإيرانية هوية الشخص الذي أقدم على صفع المحافظ الجديد، ولا الدافع وراء الصفعة.