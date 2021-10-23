دولة آسيوية تقر قانوناً يحد من ضغط الواجبات على الطلاب

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن القانون يهدف للحد من الضغط على الأطفال من الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية بعد المدرسة.وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن قانون أقره المجلس التشريعي الصيني، إنه سيطلب من السلطات المحلية "تعزيز إشرافها من أجل تخفيف العبء على الطلاب فيما يتعلق بالواجبات المنزلية والدروس الاضافية".وكانت الحكومة قد فرضت عدة قواعد في الأشهر الأخيرة تهدف إلى مكافحة الأنشطة التي تعتبرها ضارة بتنمية الشباب الصيني.وحظرت القُصّر من ممارسة الألعاب عبر الإنترنت لأكثر من ثلاث ساعات في الأسبوع في محاولة لمعالجة الإدمان. كما أطلقت حملة على شركات التدريس الخاصة، وأمرتهم بالذهاب إلى مؤسسات غير هادفة للربح.