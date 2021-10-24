أب يقتل طفلته لرفضها تناول الطعام في تركيا (صورة)

قدم مواطن تركي على قتل طفلته البالغة عام ونصف ضربًا لرفضها تناول الطعام في مدينة في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا .

وقالت وسائل إعلام تركية، أن موطن تركي يدعى محمد يلماز قتل طفلته إليف عام ونصف ضربًا لرفضها تناول الطعام .

وأضافت في التفاصيل أن ولدة الطفلة وتدعى دويغو يلماز ذهب إلى المشفى للاطمئنان على طفلها وتركت إليف عند والدها .

وتابعت أن محمد يلماز عرض ابنته إليف تناول الطعام لاعتقاده أنها جائعة لكنها رفضت ما أثار غصبه ولكمها بقوة وسقطت على الأرض بلا حرك.

وأشارت أنه بقيت بلا حرك لفترة وواتصل والد الطفلة في الفرق الطبية على الفور. والتي بدورها حضرت إلى مكان الحادث وقدمت الرعاية الأولية للطفلة .

ونقلت الفرق الطبية الطفلة إلى المشفى ومكثت في العناية المركزة مدة 3 أيام. ولكنها توفيت رغم كل تدخلات الأطباء، فيما ارسلت الجثة إلى المشرحة .

واعتقلت الشرطة والد الطفلة محمد يلماظ وفتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته .

وقال والدة الطفلة خلال التحقيقات: “جهزت الطاولة لابنتي لتناول الطعام لكن ابنتي لم تأكل ورمت الخبز على الأرض فضربتها”.