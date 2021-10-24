دولة أوروبية تغلق مدارس ومتنزهات ومراكز تطعيم

وأعلن الموقع الإلكتروني لإدارة الحماية المدنية الإيطالية "المستوى الأحمر" لخطر الطقس في شرق صقلية وفي عدة مناطق من كالابريا يومي الأحد والاثنين.ووفقا لصحيفة "لا ستامبا"، فإن "رياحا قوية هبت في صقلية تسببت في سقوط الأشجار، أما في قرية سكورديا بمقاطعة كاتانيا، فجرفت المياه العديد من المركبات".وتم الإبلاغ عن صعوبة القيادة على الطرق السريعة، لاسيما في جزء الطريق من باليرمو إلى كاتانيا.وتسبب الإعصار في جزيرة بانتيليريا الجنوبية بصقلية في سبتمبر الماضي بمقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.