بينها الإذاعة الرسمية.. انقطاع بث عدد من الإذاعات السودانية على موجات أف أم

وبحسب قناة الجزيرة، فأن " بث عدد من الإذاعات السودانية بينها الإذاعة الرسمية قد انقطع على موجات أف أم".وشهدت السودان، تحركات عسكرية في العاصمة الخرطوم مع وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.وأشارت المعلومات إلى أنّ قوات عسكرية اعتقلت أعضاء مدنيين بمجلس السيادة الانتقالي ووزراء في الحكومة الإنتقالية واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.كما أشارت إلى اقتحام منزل منزل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ واقتياده إلى جهة غير معلومة، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى الخرطوم بعد اعتقالات لوزراء وقيادات مدنية في الحكومة السودانية.وقالت مصادر سودانية، إنّ خدمة الإنترنت والاتصالات قطعت بشكل كامل في الخرطوم.وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً أعلن فيه عن تحرك عسكري للاستيلاء على السلطة، داعياً إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة "الانقلاب العسكري".فيما ذكرت وسائل إعلام، أنّ احتجاجات اندلعت في الخرطوم شملت حرق إطارات سيارات إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.