بعد الانقلاب العسكري.. اشتباكات أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، بإن عددا من المتظاهرين أُصيبوا في اشتباكات أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك خلال الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة.



وذكرت الوسائل نقلا عن شهود عيان، أن عدة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين جنود سودانيين ومتظاهرين مناهضين لاستيلاء الجيش على السلطة، أثناء محاولتهم الاقتراب من مبان تضم مقرات عسكرية في الخرطوم.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو عبور المتظاهرين حواجز ودخولهم الشارع المحيط بمقر الجيش في الخرطوم وسط تقارير تتحدث عن انقلاب عسكري واستيلاء الجيش على السلطة.



هذا وأشارت وزارة الإعلام إلى أن "قوات عسكرية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش، وأوقعت عدد من المصابين"، لافتة إلى أن "جموع الشعب السوداني الرافضة للانقلاب العسكري تتحدى الرصاص وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عبور المتظاهرين حواجز ودخولهم الشارع المحيط بمقر الجيش في الخرطوم وسط تقارير تتحدث عن انقلاب عسكري واستيلاء الجيش على السلطة.هذا وأشارت وزارة الإعلام إلى أن "قوات عسكرية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش، وأوقعت عدد من المصابين"، لافتة إلى أن "جموع الشعب السوداني الرافضة للانقلاب العسكري تتحدى الرصاص وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش".

وعمد الجيش السوداني فجر اليوم الاثنين، إلى اعتقال عدد من الوزراء من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وشخصيات قيادية مدنية.

وعمد الجيش السوداني فجر اليوم الاثنين، إلى اعتقال عدد من الوزراء من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وشخصيات قيادية مدنية.