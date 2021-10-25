المانيا.. الحكم 10 سنوات على قاتلة الطفلة العراقية

وأوضحت النيابة الالمانية ان "المتهمة أقرت أمام محكمة ميونيخ، أنها ذهبت إلى العراق للانضمام إلى "إخوتها"، مشيرة الى أنها "شاركت لعدة أشهر، بدوريات مسلحة هناك ضمن ما يعرف بـ "الحسبة" أو شرطة الآداب في داعش، في الفلوجة والموصل".واضافت أنها "في صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك "طه الجميلي"، الذي يحاكم بدوره حالياً في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما".وبعد أشكال من العذاب التي عانته الصغيرة، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية، لتلفظ أنفاسها لاحقا بسبب العطش، بينما أجبرت الأم نورا على البقاء في خدمة الزوجين.