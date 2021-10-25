بوتين و جونسون يبحثان سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

وقال الكرملين إن "بوتين وجونسون بحثا عددا من القضايا الدولية الملحة وعلى رأسها مشاكل المناخ، والقضية الأفغانية".وأضاف ان "بوتين أطلع جونسون على نتائج الاستشارات الثلاثية الموسعة حول أفغانستان في موسكو الأسبوع الماضي".واشار الكرملين الى ان "الزعيمان تطرقا إلى مساعي روسيا لتسوية النزاع الأوكراني الداخلي مع التنفيذ غير المشروط لاتفاقيات مينسك"، واتفقا على أن الأطراف سوف تحافظ على الاتصالات الضرورية حول المشاكل التي تؤثر على سير المفاوضات".