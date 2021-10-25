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الجزائر تتخلى نهائياً عن اللغة الفرنسية... والسبب؟

دوليات

2021-10-25 | 15:12
الجزائر تتخلى نهائياً عن اللغة الفرنسية... والسبب؟
المصدر:
عربي بوست
510 مشاهدة

كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن الجزائر تعتزم إلغاء استعمال اللغة الفرنسية في كل دوائرها الرسمية مع نهاية السنة القادمة.

ووفق المصدر ذاته، فإن القرار الأخير الذي اتخذته وزارتا التكوين المهني والشباب والرياضة المتعلّق بالتعامل حصراً باللغة الوطنية الرسمية العربية في جميع مراسلاتها ابتداء من الفاتح نوفمبر/تشرين الثاني 2020 الموافق لاندلاع الثورة التحريرية ضدّ الاستعمار الفرنسي، اتخذ من طرف رئاسة الجمهورية.

وأضاف المصدر أن قرار التخلي عن اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية الجزائرية سيتم تدريجياً وسيمسّ وزارات وقطاعات أخرى أكثر أهمية من وزارة التكوين المهني والشباب والرياضة.

وتستعمل جلّ المؤسسات الرسمية اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية في مراسلاتها وبياناتها، وهناك دوائر حكومية تستعمل الفرنسية فقط.

وتحقق وزارتا الدفاع والعدل الاستثناء الوحيد في البلاد، بحيث تستعملان اللغة العربية حصراً في جميع تعاملاتهما.

واعتبر المحلل السياسي فاتح بن حمو، الذي تحدث لـ"عربي بوست" أن القرار الذي اتخذته الجزائر سيادي، وكان يجب اتخاذه قبل عقود وليس اليوم فقط.

وأضاف المتحدّث أن القرار يصبّ في إطار التصعيد الجزائري تجاه باريس بعد الأزمة السياسية الأخيرة بين البلدين.
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