الأمم المتحدة تعلق على "انقلاب السودان"

ودعت باشيليت إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين الذين جرى اعتقالهم.كما حثت السلطات العسكرية على تسوية الخلافات مع المدنيين في الحكومة الانتقالية "عبر الحوار والتفاوض".ودعت الجيش إلى سحب قواته من الشوارع والإحجام عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالانقلاب.وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه "تم اختطافه وزوجته فجر اليوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".وحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.وبين المعتقلين كذلك، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.