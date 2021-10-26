واشنطن تهنئ العراق بنجاح الانتخابات من الناحية الأمنية والفنية

وذكرت الخارجية في بيان تلقته السومرية نيوز، انها "ترحب بالبيان الصحفي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتخابات 10 تشرين الاول في العراق"، مهنئة "شعب وحكومة العراق على العملية الانتخابية الامنة والناجحة من الناحية الفنية والسلمية الى حد كبيرة".وأضافت، ان "الانتخابات شكلت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم".واعلنت الخارجية الاميركية بحسب البيان، "انضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) والعراقيين الآخرين، داعية جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات".واعربت الولايات المتحدة، عن "تطلعاتها إلى العمل مع الحكومة الجديدة بمجرد تشكيلها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين المشتركة متعددة الجوانب، بما في ذلك دعم استقرار وسيادة العراق، وتمكين إقتصاده، وجهود مكافحة الفساد، واستقلال الطاقة، والمناخ، وحماية حقوق الإنسان".