"يسعل" بيده ويصافح الآخرين.. بايدن يثير الجدل بمقطع فيديو غريب

NEW - Maskless Biden coughed into his hand before shaking hands with masked people. pic.twitter.com/hpFYkEC1Kh — Constitutional lover (@Patriotism1788) October 25, 2021

ولفتت قناة FOX، إلى أن ذلك حدث بعد أسبوع فقط على اكتشاف إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مالوركاس بكوفيد-19، علما بأن مايوركات الذي تلقى تطعيما كاملا ضد كورونا، كان قد خالط بايدن قبل أيام من ذلك.وأثار سلوك بايدن انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.يذكر أنه في وقت سابق شوهد بايدن داخل مطعم للمأكولات البحرية في واشنطن، وهو لا يرتدي كمامة، رغم أن المدينة تفرض نظاما صارما يلزم ارتداء الكمامات من أجل احتواء الجائحة.