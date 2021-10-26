ايران.. توقف معظم محطات الوقود وانباء عن هجوم سيبراني

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني أن "هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل على نطاق واسع في محطات الغاز بأنحاء البلاد".في حين أعلنت الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات عن "توقف النظام الإلكتروني للتزود بالوقود عن العمل بسبب خلل فني"، موضحة أنه "بإمكان المواطنين التزود بالوقود بأسعار غير مدعومة ودون الحاجة للنظام الإلكتروني حتى معالجة المشكلة".فيما اكدت كالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان "الخلل في منظومة بطاقات التزود بالوقود في جميع انحاء ايران ناتج عن هجوم سيبراني دون ان تحدد مصدره".