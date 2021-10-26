بينها العراق.. إسرائيل تتهم إيران بالسعي لنصب صواريخ في 3 دول

وحسب معلومات استخبارية عرضت على المستوى السياسي في إسرائيل، فإن "إيران تسعى لنصب صواريخ أرض جو في سوريا ولبنان والعراق ومناطق أخرى لمنع الغارات الإسرائيلية".وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوة سورية أطلقت صواريخ من منظومة إيرانية للدفاع الجوي على مقاتلات إسرائيلية".كما ذكرت تقارير أخرى أن "الحكومة الإسرائيلية كلفت الأجهزة الأمنية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران".