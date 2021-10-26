السودان.. تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

ودعت سلطة الطيران المدني في بيان لها "جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم إلى "توفيق أوضاعها".وأعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني لوكالة "فرانس برس" أنه "تقرر تعليق جميع الرحلات من والى مطار العاصمة السودانية الخرطوم".وقال عدلان "تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 تشرين الأول بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" في اشارة الى الأحداث الأخيرة .