شركة عالمية في قطاع الصحة استراتيجيتها العالمية الجديدة

وبحسب بيان للشركة، فإن "ذلك يأتي في أعقاب توسعها في أسواق آسيا بنهاية عام 2020، وتزامناً مع إطلاق استراتيجيتها المؤسسية الجديدة. والتي تتضمن إعادة هيكلة الأقسام الحالية للشركة، والكشف عن الهوية البصرية الجديدة لعلامتها التجارية تأكيداً على هدفها بتشجيع المستهلكين لتبني أنماط حياة أكثر صحة ونشاط من خلال مجموعة من منتجاتها المتنوعة ضمن محفظة علاماتها".وفي هذا الشأن، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جي أم جي، إن "استثمارات الشركة المستقبلية ستركز على إثراء نمط حياة صحي للناس عبر تشجيع اسلوب أكثر نشاطاً وحيوية يحتوي على غذاء صحي ومفيد، وذلك من خلال التركيز على أربعة أقسام رئيسية هي: جي أم جي للرياضة وجي أم جي للمنتجات الغذائيةوجي أم جي للرعاية الصحية وجي أم جي للمنتجات الاستهلاكية".وأضاف باقر "ندرك أن المجتمعات والحكومات حول العالم تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي غالباً ما تنعكس على العافية والرفاهية الشخصية. وفي الوقت ذاته، تشهد قطاعات عملنا تحولات نوعية نتيجة التغير المناخي والرقمنة المتسارعة وغيرها من العوامل. ولهذا، تضع "جي أم جي" لنفسها رؤية جديدة تتمحور حول هدفها الأسمى في إلهام الناس لمواصلة السعي نحو نجاحات تسهم في بناء عالم أفضل"، مشدداً بالقول "سنواصل أيضاً الارتقاء بمعايير تطوير منتجات وتجارب أفضل تثري حياة الناس. ففي نظرنا، لا يقتصر الموضوع على استدامة أعمالنا وحسب، بل يشمل أيضاً استدامة المجتمعات التي نعمل فيها".