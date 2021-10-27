إيران تعلن السيطرة على الهجوم السيبراني الذي أستهدف محطات الوقود

وقال فيروزآبادي في تصريح صحفي، إن الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد والناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة، معربا عن أمله في عودة جميع محطات الوقود إلى حالتها الطبيعية اليوم الأربعاء.وأكد أن الهجمات كانت واسعة النطاق، وأدت إلى إحداث خلل في 4300 محطة ومركز وقود في البلاد.وأوضح، أن الرأي النهائي حول هذا الهجوم السيبراني سيتم الإعلان عنه في غضون 7 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا الهجوم قد شن انطلاقا من الخارج كالهجوم السيبراني الذي تعرضت له منظومات سكك الحديد في البلاد.وأضاف آبادي، أنه رغم السيطرة على هذا الهجوم السيبراني إلا أنه خلق الكثير من المشاكل.