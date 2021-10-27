أسعار الذهب تعاود الانخفاض

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1789.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:49 بتوقيت غرينتش، منخفضًا 1.3% منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأسبوع الماضي.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1790.80 دولار.وارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام قليلًا؛ ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب، الذي لا يدر عائدًا.وارتفعت أيضًا عائدات السندات ذات الآجال الأقصر، فزادت عائدات سندات عامين لفترة وجيزة فوق مستوى 0.5% الذي لم تشهده منذ آذار/ مارس 2020.وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن، إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي، المقررة غدا الخميس، واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأمريكية يوم الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم، وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة "اليورو"، قد تمثل تحديًا للبنك المركزي الأوروبي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.03 دولار للأوقية.وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1021.52 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2013.28 دولار.