الرئيس الايراني يعلق على الهجوم الإلكتروني ضد بلاده

وأشار رئيسي خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة "توقع الهجمات الإلكترونية ومنعها والتجهيز لمكافحتها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وشدد على ضرورة أن "نكون مستعدين بجدية في مجال الحرب الإلكترونية، ويجب على الأجهزة ذات الصلة، مع التقسيم المناسب للعمل، ألا تسمح للعدو بمتابعة أهدافه الشريرة في هذا المجال وخلق مشاكل في عملية حياة الناس".وأضاف رئيسي: "يريد البعض إثارة غضب الناس من خلال خلق الفوضى والاضطراب في حياتهم"، موضحا بأن "الغرض من هذا الإجراء هو تعطيل حياة الناس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المحددة".ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه في "هذا الهجوم السيبراني، لم يربك المسؤولون فحسب، بل تمكنوا أيضًا من إدارة الموقف على الفور، كما أظهر الناس وعيهم في مواجهة هذه المشكلة ولم يسمحوا لأي شخص بالإساءة واغتنام الفرصة".وأشاد بالمعلومات التي وردت في الوقت المناسب من قبل وسائل الإعلام الوطنية، وتابع: "علينا أيضا أن نقدر بصدق دعم الشعب وتعاونه".ودعا رئيسي إلى ضرورة أن تعوض وزارة النفط المتضررين مما حدث أمس، وقال إنه: "بالمقابل على وزارة النفط أن تتخذ إجراءات للتعويض عن آثار الاضطراب، حتى لا تضيع حقوق الناس".