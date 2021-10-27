انقاذ 24 مهاجراً قبالة ساحل زيبروغ

وأوضح ديكالو في حديث نقلته وكالة "أسوشيتدبرس" أنه تم إنقاذ جميع الركاب الأربعة والعشرين وأن أحدهم في حالة خطيرة.وقالت القوات الجوية البلجيكية بعد تلقيها نداء استغاثة إنها أرسلت مروحية إلى موقع القارب المتداعي للغرق في منطقة مزرعة رياح بحرية وهبط أحد المسعفين إلى القارب وقدمت البحرية البلجيكية المساعدة أيضا.وقال ديكالو إن خمسة مهاجرين نقلوا جوا إلى بر الأمان، بينما نقل التسعة عشر الآخرون إلى البر بالقوارب، وأضاف أن السلطات لم تحدد بعد وجهة المهاجرين.