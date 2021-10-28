جريمة مروعة تهز تركيا.. شاب يقطع عنق صديقته

في حي باموكالي في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا ، قُتلت الفتاة شيبنيم شيرين (25 عامًا) في منزلها على يد صديقها فوركان زيبينجي (25 عامًا) بعد ان قطع عنقها بسكين.

وقع الحادث حوالي الساعة 06:00 في الطابق الأول من مبنى سكني في حي كينيلك في مدينة دنيزلي٬ حيث اندلع جدال بين شبنم شيرين وصديقها فرقان زيبينجي. وأثناء المشادة بينها ، قطع فوركان زيبينجي٬ عنق شيرين بسكين أخذه من المطبخ٬ بحسب ترجمة تركيا الان

ونُقلت جثة شبنم شيرين٬ إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بمستشفى جامعة باموكالي لتشريحها٬ وعلم أن شبنم شيرين هي حفيدة رجل الاعمال فيزي توكات ، الشريك في شركة لصناعة النبيذ في دنيزلي .

وبدأت الشرطة عملية للقبض على فوركان زوبينجي ، الذي كان يعمل تاجر ذهب بالجملة في كاليتشي بازار ، والذي فر بعد الحادث٬ لتلقي عليه القبض في احد شوارع المدينة

وتم الكشف عن وفاة شبنم شيرين ، خريجة قسم هندسة الغذاء ، بعد مشادة نشبت بسبب رغبتها في المغادرة المنزل

وعلم أنه بعد الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 06:00 ، ان شقيق المتهم فوركان زيبينجي، جاء إلى الشقة وأبلغ الشرطة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على سكاكين للفاكهة في الشقة. وزُعم فوركان زيبينجي ، الذي أصيب بجروح طفيفة في يده ، انه طعن شيرين أولاً في وجهها ثم في الحلق أثناء العراك الذي نشب بينها.