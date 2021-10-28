Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الإعلام الأمني توضح بشأن ما أشيع عن انتشار "حالة شاذة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سجين سياسي يضرم النار بجسده في سجن بطهران

دوليات

2021-10-28 | 08:49
سجين سياسي يضرم النار بجسده في سجن بطهران
612 مشاهدة

أقدم السجين السياسي الإيراني مهدي داريني، على محاولة الانتحار في سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران، والذي يخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل الحرس الثوري، بحسب موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض.

ونقل الموقع في تقريره عن الصحفي المسجون كيوان صميمي قوله، إن "داريني أضرم النار بجسده في سجن إيفين شمال طهران".

وبحسب كيوان صميمي فإنه "في أعقاب المراسلات غير الحاسمة واحتجاجات مهدي داريني لعدة أشهر على استخدام الإفراج المشروط، أضرم النار في نفسه يوم الأربعاء، وبتدخل الحراس والسجناء وبعد إطفاء الحريق تم نقل مهدي داريني إلى مركز إيفين الطبي".

وقال صميمي "إن مهدي داريني حذر المسؤولين المعنيين في سجن إيفين قبل أيام قليلة، وقال إنه إذا لم يلتفت محقق القضية لطلبه، فإنه سيضرم النار في نفسه".

واعتقل مهدي داريني في مطلع يونيو /حزيران من العام 2019، وحكم عليه بالسجن 11 عامًا بتهمتي "التآمر لزعزعة الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".

وتعد تهم "التآمر لزعزعة الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام"، من أبرز التهم التي توجهها السلطات القضائية الإيرانية ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ويؤكد الناشطون أنها "تهم هدفها قمع حرية التعبير والرأي".

وبعد فضيحة سجن إيفين في أبريل /نيسان الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإيرانية بالسماح للممثل الخاص للأمم المتحدة بزيارة السجون الإيرانية.

وكانت مجموعة تدعى ”عدالة علي“ قامت في أبريل/ نيسان الماضي، بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر عمليات تعذيب وضرب معتقلين في سجن إيفين.

وتمكنت المجموعة المعارضة من اختراق منظومة كاميرات المراقبة الموجودة في هذا السجن الكبير الذي يضم المئات من المعارضين السياسيين والناشطين والمحامين، ويخضع لرقابة أمنية مشددة.


» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:16 | 2021-10-28 09:16
09:03 | 2021-10-28 09:03
08:49 | 2021-10-28 08:49
المزيد
اعلان
اعلان
التيار الصدري يعلن زيادة في عدد مقاعده البرلمانية
24.14%
09:13 | 2021-10-27
التيار الصدري يعلن زيادة في عدد مقاعده البرلمانية
09:13 | 2021-10-27
مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات جديدة خلال جلسة اليوم
18.84%
12:00 | 2021-10-26
مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات جديدة خلال جلسة اليوم
12:00 | 2021-10-26
أم تحتفظ بجثة ابنتها داخل الحمام لمدة 5 سنوات (صورة)
15.7%
05:49 | 2021-10-27
أم تحتفظ بجثة ابنتها داخل الحمام لمدة 5 سنوات (صورة)
05:49 | 2021-10-27
18 قتيلاً وجريحاً بهجوم مسلح في المقدادية
14.56%
15:05 | 2021-10-26
18 قتيلاً وجريحاً بهجوم مسلح في المقدادية
15:05 | 2021-10-26
تفاصيل جديدة عن مجزرة قرية نهر الامام في المقدادية
13.65%
06:38 | 2021-10-27
تفاصيل جديدة عن مجزرة قرية نهر الامام في المقدادية
06:38 | 2021-10-27
الإعلام الأمني توضح بشأن ما أشيع عن انتشار &quot;حالة شاذة&quot;
13.11%
17:48 | 2021-10-27
الإعلام الأمني توضح بشأن ما أشيع عن انتشار "حالة شاذة"
17:48 | 2021-10-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.