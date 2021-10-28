اول تعليق من الرئيس اللبناني بشأن تصريحات جورج قرداحي

وجاءت تصريحات عون، التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، خلال استقباله وزير الداخلية،بسام مولوي، في قصر بعبدا الرئاسي، حيث بحثا "الملابسات التي رافقت التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية وردود الفعل عليها".وقال عون: "تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة".وأضاف: "إن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس".وكانت تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي تناول فيها الأزمة اليمنية أشعلت موجة انتقادات خليجية، وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل منها، وقال رئيسها نجيب ميقاتي إنه يرفضها.واستدعت كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت الممثلين الدبلوماسيين اللبنانيين لديها، وأبلغتهم احتجاجها على هذه التصريحات التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.وفي لبنان، تعالت الأصوات التي انتقدت تصريحات وزير الإعلام، مطالبة إياه بضرورة التنحي عن منصبه.