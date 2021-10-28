بسبب الموز.. تركيا تطرد سبعة سوريين

وقالت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية أن "الفيديو اعتبر "استفزازيا" وأن السوريين المتهمين بـ"السخرية من الأتراك" سيرحلون إلى بلدهم".ونشر مقطع الفيديو في 25 تشرين الاول على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيه عراك بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي في اسطنبول حيث قال رجل للشابة: "تعيشون بسهولة أكثر منا أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!".وحاولت الشابة السورية أن تشرح أن "المهاجرين مثلها يشترون ما يمكنهم شراؤه بمالهم الخاص".وعقب نشر هذا الفيديو، صور لاجئون سوريون في تركيا أنفسهم وهم يأكلون الموز وفيديو المشاجرة في الخلفية، ما أثار الجدل في تركيا.ويعيش في تركيا نحو أربعة ملايين لاجئ سوري.