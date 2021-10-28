فيسبوك تعلن تغيير اسمها رسمياً

وقال زوكربيرغ، خلال عرض افتراضي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق، لكنه لفت إلى أن أسماء الشبكات المختلفة في المجموعة ستبقى نفسها.وأشار إلى أنه اختار كلمة "ميتا"، التي تعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد"، ليظهر أن "ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها".وأوضح زوكربيرغ أن هذا الإجراء يأتي في محاولة لتضمين رؤية الشركة للواقع الافتراضي للمستقبل، ما يطلق عليه اسم "ميتافيرس".وقال إنه يتوقع أن يصل "ميتافيرس" ("metaverse") إلى مليار شخص في غضون العقد المقبل.