بريطانيا تسمح باستخدام السجائر الإلكترونية بوصفة طبية

وقالت وزارة الصحة في بيان ، : "قد تصبح بريطانيا أول بلد في العالم يسمح بوصف السجائر الإلكترونية كآلية طبية بدل تدخين سجائر التبغ"، موضحة أن "الشركات المصنّعة للسجائر الإلكترونية يمكنها أن تخضع منتجاتها لموافقة الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية "ام اتش ار ايه" لتسلك المسار عينه المتّبع من قبل مصنّعي الأدوية".واضافت أن "السجائر الإلكترونية الموافق عليها طبيا يجب أن تخضع إلى فحوص سلامة "أكثر تشددا".ويشكّل التدخين السبب الرئيسي للوفيات المبكرة التي يمكن تفاديها (حوالى 64 ألف وفاة في إنكلترا سنة 2019). ورغم أن أعداد المدخنين انخفضت إلى أدنى مستوياتها، لا تزال إنكلترا تضم 6.1 مليون مدخّن.