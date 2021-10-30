بالصور.. أبرز 10 متاحف للفن الحديث في العالم

تشكل المتاحف نقطة جذب سياحية رئيسية، بعرضها أعمالاً ذات قيمة تراثية وحضارية كبيرة، ولما تتميز به من تصاميم عمرانية بديعة تبرز حضارة الدولة عبر التاريخ.





وبدأ ظهور الفن الحديث في فرنسا عام 1863، عندما أمر الإمبراطور نابليون الثالث بإنشاء معرض الرفض ”صالون ديه ريبوسيس“، لعرض الأعمال الفنية الأكثر تطرفاً في المجتمع الفرنسي.



وهذه الأعمال كانت ترفضها لجنة تحكيم صالون باريس الرسمي للفنون، ومن بينها لوحة الرسام الفرنسي إدوارد مانيه "طعام الغداء في الحقل"، التي وُصفت بـ "الفضيحة".



وحقق معرض "صالون ديه ريبوسيس" آنذاك نجاحاً كبيراً، حيث مهد الطريق بحلول القرن العشرين لتطوير الفن الحديث، وفقاً لموقع Tiqets.



أفضل 10 متاحف للفن الحديث في العالم



1- متحف أورسيه، باريس وتتنوع المتاحف بين الأثرية، وتلك المتعلقة بالتاريخ الطبيعي، وبين متاحف الفن الحديث، وذات الصلة بالفنون والتخصصات المختلفة، وغيرها.وبدأ ظهور الفن الحديث في فرنسا عام 1863، عندما أمر الإمبراطور نابليون الثالث بإنشاء معرض الرفض ”صالون ديه ريبوسيس“، لعرض الأعمال الفنية الأكثر تطرفاً في المجتمع الفرنسي.وهذه الأعمال كانت ترفضها لجنة تحكيم صالون باريس الرسمي للفنون، ومن بينها لوحة الرسام الفرنسي إدوارد مانيه "طعام الغداء في الحقل"، التي وُصفت بـ "الفضيحة".وحقق معرض "صالون ديه ريبوسيس" آنذاك نجاحاً كبيراً، حيث مهد الطريق بحلول القرن العشرين لتطوير الفن الحديث، وفقاً لموقع Tiqets.



يضم لوحة مانيه "طعام الغداء في الحقل" وعددا لا يحصى من الروائع الفنية التي ساعدت في إطلاق الفن الحديث، ومن بينها أعمال للفنان فان جوخ، لوحة "ليلة مرصعة بالنجوم على نهر الرون"، ولوحة "القيلولة".



2- متحف الفن الحديث MoMA، الولايات المتحدة يضم لوحة مانيه "طعام الغداء في الحقل" وعددا لا يحصى من الروائع الفنية التي ساعدت في إطلاق الفن الحديث، ومن بينها أعمال للفنان فان جوخ، لوحة "ليلة مرصعة بالنجوم على نهر الرون"، ولوحة "القيلولة".



يقع المتحف في مدينة نيويورك، ويعرض أعمالاً فنية عن الفن الحديث تعود للقرنين التاسع عشر وبعض القطع الفنية الأكثر تأثيرا في القرن العشرين.



ويضم المتحف لوحة ”ثبات الذاكرة“ للرسام الإسباني سلفادور دالي، ولوحة "زنابق الماء" للفنان الفرنسي كلود مونيه.



3- متحف غوغنهايم، الولايات المتحدة يقع المتحف في مدينة نيويورك، ويعرض أعمالاً فنية عن الفن الحديث تعود للقرنين التاسع عشر وبعض القطع الفنية الأكثر تأثيرا في القرن العشرين.ويضم المتحف لوحة ”ثبات الذاكرة“ للرسام الإسباني سلفادور دالي، ولوحة "زنابق الماء" للفنان الفرنسي كلود مونيه.



يُعد مبنى متحف غوغنهايم في مدينة نيويورك عملا فنيا حديثا للمهندس المعماري فرانك جيري، باستخدام فن الأشكال الهندسية التكعيبية، الذي ظهر في فرنسا ببدايات القرن العشرين، كما يضم مجموعة واسعة من أعمال الفن الحديث.



4- غوغنهايم، إسبانيا





يقع في مدينة بلباو الإسبانية، وصممه نفس المهندس المعماري فرانك جيري، لمتحف غوغنهايم في نيويورك.



ويقدم المتحف أعمالاً فنية واسعة النطاق من القرن التاسع عشر إلى الحادي والعشرين مع حركات فنية مثل فن البوب.



5- متحف ستيديليجك- هولندا





يعتبر متحف ستيديليجك في حي المتاحف بمدينة أمستردام الهولندية، موطن هولندا للفن الحديث، مع مجموعة واسعة من الأعمال المكونة من فن أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويضم التصميم والنحت وصناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي.



6- المركز الوطني للفنون والثقافات جورج بومبيدو، فرنسا يُعد مبنى متحف غوغنهايم في مدينة نيويورك عملا فنيا حديثا للمهندس المعماري فرانك جيري، باستخدام فن الأشكال الهندسية التكعيبية، الذي ظهر في فرنسا ببدايات القرن العشرين، كما يضم مجموعة واسعة من أعمال الفن الحديث.يقع في مدينة بلباو الإسبانية، وصممه نفس المهندس المعماري فرانك جيري، لمتحف غوغنهايم في نيويورك.ويقدم المتحف أعمالاً فنية واسعة النطاق من القرن التاسع عشر إلى الحادي والعشرين مع حركات فنية مثل فن البوب.يعتبر متحف ستيديليجك في حي المتاحف بمدينة أمستردام الهولندية، موطن هولندا للفن الحديث، مع مجموعة واسعة من الأعمال المكونة من فن أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويضم التصميم والنحت وصناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي.



مركز جورج بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس هو عبارة عن مجمع لأكبر متحف للفن الحديث في أوروبا، حيث يعرض أعمالاً فنية من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي.



7- المتحف الوطني للفن الحديث MOMAT، اليابان





يعرض متحف MOMAT في العاصمة اليابانية طوكيو، روائع التحف الفنية التي ابتكرها الفنانون اليابانيون في بداية القرن العشرين، حيث يضم حوالي 13 ألف عمل فني، بما فيها اللوحات والمطبوعات والمنحوتات الفنية والصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة للأعمال الفنية من خارج اليابان.



8- معهد شيكاغو للفنون، الولايات المتحدة مركز جورج بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس هو عبارة عن مجمع لأكبر متحف للفن الحديث في أوروبا، حيث يعرض أعمالاً فنية من ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي.يعرض متحف MOMAT في العاصمة اليابانية طوكيو، روائع التحف الفنية التي ابتكرها الفنانون اليابانيون في بداية القرن العشرين، حيث يضم حوالي 13 ألف عمل فني، بما فيها اللوحات والمطبوعات والمنحوتات الفنية والصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة للأعمال الفنية من خارج اليابان.