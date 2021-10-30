الكويت تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، سفيرها من لبنان وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وذلك علي خلفية تصريح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه، "بناء على البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 24 أبريل 2021 و 14 اکتوبر 2021 و 27 اکتوبر 2021، واستنادا على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك، تعلن وزارة الخارجية أن دولة الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت خلال 48 ساعة، وذلك نظرا لامعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات الى الكويت وباقي دول مجلس التعاون .

واضاف البيان، "وزارة الخارجية وإذ تأسف لما آلت إليه الأمور، فإنها في ذات الوقت لتؤكد حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين في دولة الكويت وعدم المساس بهم".