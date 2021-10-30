دولة عربية تقرر ترحيل العمال غير الحاصلين على لقاح كورونا

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه "سيصار الى اتخاذ اجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على مطعوم كوفيد -‏‏19 جرعتين، اعتبارا من الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل، ومن ضمن هذه الاجراءات ابعاد غير ‏الحاصلين على المطعوم الى خارج البلاد".وأضاف البيان أن ‏هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين، ‏خاصة وأنه يسمح بالحصول على المطعوم مجانا ودون اشتراط ابراز إذن الاقامة أو تصريح العمل.