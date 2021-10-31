اكتشاف سلالة جديدة من الحشرات في الصين

واكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد المسمى "سفينورايا" في حديقة للأراضي الرطبة في وسط المدينة في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ، وينتمي إلى سلالة هيلاسبيني من عائلة غاليروسيناي الفرعية.وقال يانغ شينغ كه من معهد علم الحيوان التابع لأكاديمية قوانغدونغ للعلوم، إن طول خطم تلك الخنفسة يبلغ 6.0 إلى 6.5 مم، وتتميز خصائص فريدة، مثل البقع السوداء على ظهرها المٌحدّب والجسم الأصفر، وهي جذابة للغاية.وأضاف يانغ أن الأنواع الجديدة عادة ما توجد في البرية، ولذلك فمن النادر جدًا العثور عليها في وسط المدن الكبيرة المكتظة بالسكان.وقال يانغ، إن هذا الاكتشاف يشير أيضًا إلى التحسن الذي تشهده بيئة المدينة.