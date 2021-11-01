اسعار النفط تعاود الانخفاض

وقالت الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية يوم الأحد إن الصين أفرجت عن احتياطيات من البنزين والسولار لزيادة المعروض في السوق ودعم استقرار الأسعار في بعض المناطق.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 83.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت ستة سنتات يوم الجمعة.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 83.20 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 76 سنتا يوم الجمعة.وانخفض الخامان القياسيان بشكل طفيف الأسبوع الماضي مسجلين أول انخفاض أسبوعي منذ ثمانية أسابيع لخام برنت وأول انخفاض خلال عشرة أسابيع لخام غرب تكساس الوسيط.وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز إن “المستثمرين يعدلون أوضاعهم بعد أنباء إفراج الصين عن احتياطيات الوقود وقبل اجتماع أوبك +”.وتتجه كل الأنظار إلى اجتماع أوبك وروسيا وحلفائهما في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني فيما يُعرف باسم أوبك + مع توقع محللين أن يلتزموا بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات كانون الأول.