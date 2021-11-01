"حزب الله": مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

وقال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين: "لو كان الأمر صحيحا، لما كان لكل الطغاة كلمة في البلد، مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين، بل بيد الله وبفضل من قدم الدماء وضحوا من أجل كرامة البلاد".وتابع قائلا: "السعودية لا تحتمل في المستقبل أي انتقاد، خصوصا وأن العلاقات مع الاحتلال ستكون علانية في الأيام القادمة".وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد قال في تصريحات لقناة "العربية": "لا نتدخل في لبنان ولا نملي عليه شيئا"، وأضاف أن "هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مشيرا إلى أن "سيطرة الحزب على النظام السياسي في لبنان تقلقنا".