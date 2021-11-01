الإمارات تعلن عودة دبلوماسييها ومواطنيها من لبنان

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إنه "نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية وتزامناً مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه، نؤكد على انه تم الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن".وأضافت، أنه "ومن منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات"، مؤكدة أنه "تم متابعة كافة الحالات حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام".وكانت الإمارات قد أعلنت، السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان، كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".