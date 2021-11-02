البحرين توجه دعوة فورية لمواطنيها في لبنان: غادروا!

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إنها "تدعو جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر".وأكدت الوزارة، على ما صدر عنها من بيانات سابقة "بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم".ودخلت لبنان في أزمة مع دول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن التي اعتبرها "عبثية".