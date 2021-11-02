انخفاض اسعار النفط قبيل اجتماع "اوبك+"

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.40 % إلى 83.69 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق 83.02 دولار.ويُتوقع أن تجدد الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، خلال اجتماعها الخميس، سياستها المعتمدة حاليًا للحد من الخام المعروض من باب الحذر ومن ثم الاستفادة من ارتفاع الأسعار، ويتعلق الأمر كذلك بحماية الكارتل من صدمة قاسية في حال عودة إيران قريبًا إلى السوق.ومثلما هي الحال في بداية كل شهر تقريبًا منذ ظهور وباء "كوفيد-19"، يجتمع الأعضاء الثلاثة عشر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤهم العشرة ضمن اتفاقية "أوبك+" عبر الفضاء الافتراضي؛ للاتفاق بشأن تعديل إنتاجهم من الذهب الأسود.وشدد الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو مجددًا، الأسبوع الماضي، على "ضرورة التزام الحذر وإيلاء الاهتمام لوضع السوق المتغير باستمرار"، في خطاب درج الكارتل على اتباعه عبر الإصرار على عوامل الخطر التي تحوم حول الطلب؛ من أجل تبرير سياسته الحذرة، مشيرًا إلى ارتفاع الإصابات بكوفيد المسجلة في روسيا والصين، هذه الاستراتيجية المواتية للمنتجين تؤدي إلى زيادة شهرية في الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، بينما يجري إبقاء أكثر من 4 ملايين برميل غير مستخرجة يوميًا".