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هل تستعد للحرب.. الصين تدعو شعبها لتخزين الغذاء

دوليات

2021-11-02 | 12:28
هل تستعد للحرب.. الصين تدعو شعبها لتخزين الغذاء
5,508 مشاهدة

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تكوين احتياطات غذائية، في وقت يحاول فيه البلد محاربة التفشي المحدود للوباء الذي يعطّل المواصلات.

ونشرت وزارة التجارة، مساء امس، إعلانا على موقعها الإلكتروني"ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ"، ولم يحدّد الإعلان سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّدا بنقص الغذاء".

ودعت الوزارة أيضًا ، "مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضروات والحفاظ على استقرار الأسعار".

وتعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي الوباء في مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد، وأُغلقت العديد من الطرق السريعة، وحُجر أكثر من 6 ملايين شخص، لا سيّما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غرب بكين، وأُعلن عن 71 حالة إصابة جديدة فقط الثلاثاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تسجيل 92 حالة الإثنين، وهو أكبر عدد إصابات يومي في الصين منذ منتصف أيلول.

وتعدّ الصين أكبر مستورد للمنتجات الغذائية في العالم ما يجعلها عرضة للتوترات الدبلوماسية مثل تلك القائمة مع مورديها الرئيسيين، مثل: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

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