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وفاة شخصين بانفجار "ضخم" في دولة عربية

دوليات

2021-11-03 | 07:12
وفاة شخصين بانفجار "ضخم" في دولة عربية
3,774 مشاهدة

توفي كهل وطفل وأصيب أكثر من ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في حصيلة أولية لانفجار ناتج عن تسرب غاز في منطقة ”ابن سينا“ بالعاصمة تونس، حسب معلومات أولية.

وفتحت السلطات التونسية تحقيقًا في الحادث، لكشف ملابسات وأسباب الانفجار.

وكشفت تقارير إعلامية، أن المعطيات الأولية تفيد بأن تسربًا للغاز في أحد المنازل بمنطقة ابن سينا، تسبب في حدوث الانفجار، ما أدى إلى وفاة كهل يبلغ من العمر 58 عامًا، وطفل كان مارًا من أمام المنزل، إضافة إلى إصابة زوجة الكهل وعدد من جيران المتوفى، فيما لحقت أضرار فادحة بجدران المنزل وسقفه.

وتم نقل جثتي الكهل والطفل المتوفيين إلى مستشفى ”شارل نيكول“ بالعاصمة، ووصفت حالة بعض الجرحى بالحرجة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا، للكشف عن أسباب وملابسات الانفجار الذي تسبب في بعض الأضرار لمنازل أخرى قريبة من المنزل المتضرر.

وتشهد تونس بشكل متواتر انفجارات لأنابيب الغاز، ما يتسبب في عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار في البنايات.



يذكر أنه في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2020، قتل أكثر من ثلاثة أشخاص في انهيار بناية، عقب انفجار قارورة غاز بضواحي العاصمة تونس.

وحينها أكد الناطق الرسمي بإسم الحماية المدنية في تونس، معتز تريعة، أن وحدات البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جثة إمرأة سقطت ضحية الانفجار، ثم تم العثور على جثتين تحت الأنقاض، بعد عمليات بحث وإزالة للركام.

وفور وقوع الحادث، بادرت وزارة الداخلية بعزل مكان الحادث وتأمينه، لتتولى وحدات الحماية المدنية عملية إنقاذ المتضررين، وسط حالة هلع بين صفوف السكان.
وتم إخلاء كل المنازل المجاورة للمنزل الذي وقع فيه الانفجار، في محاولة لتجنب انهيارها على السكان، بعد أن أصيبت بأضرار بالغة.

وتعود أسباب الانفجار إلى تسرب كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، ما أسفر عن انهيار منزلين بالكامل، وتضرر منزل متكون من أربعة طوابق بنسبة 90%، وفق العميد طارق الوسلاتي، رئيس الوحدة المختصة بالحماية المدنية.



ووفق الموقع الرسمي للديوان الوطني للحماية المدنية، فقد تم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، التدخل في حوادث ناجمة عن الغاز، وذلك على النحو الآتي: شهر حزيران/ يونيو الماضي، إجراء 9 تدخلات، 14 تدخلًا في أيار/ مايو، و38 تدخلًا في نيسان/ أبريل، و74 تدخلًا في آذار/ مارس، و65 تدخلًا في شباط/ فبراير، و231 تدخلًا في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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