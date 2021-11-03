التمييز الكويتية تؤيد الحكم بسجن "صدام حسين"

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت بسجن وافد بنغالي يُدعى "صدام حسين" ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.وبرأت المحكمة موظفة تعمل في إدارة مرور الأحمدي من تهمة تلقي رشوة في القضية ذاتها، عقب اتهامها سابقاً بمشاركة البنغالي في الجريمة والحصول على رشوة من الوافدين مقابل تجديد دفاتر السيارات لهم خلافاً للإجراءات القانونية أثناء أزمة "كورونا"، وفقاً لحساب "أمن ومحاكم".وأحيل الوافد البنغالي والموظفة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة تلقي رشوة تجاوزت قيمتها 30 ألف دينار، أي نحو "98 ألف دولار"، مقابل إنجاز معاملات لوافدين بخلاف الإجراءات القانونية.