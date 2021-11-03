مسؤول أمريكي: إيران تحتجز ناقلة في بحر عمان

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب مجلة "نيوزويك"، إن الحادث وقع في خليج عمان الأسبوع الماضي، مفندا ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بأن الناقلة المحتجزة استخدمت من قبل الجيش الأمريكي في محاولته مصادرة شحنة ناقلة نفطية أخرى إيرانية.وشدد المسؤول على أن دور القوات الأمريكية في الحادث اقتصر على المتابعة فقط، مشيرا إلى أن العسكريين الأمريكيين بادروا إلى متابعة الوضع بعد رصدهم 10 قوارب سريعة إيرانية ومروحية في موقع الحادث.وذكر المسؤول أن الجانب الأمريكي لم يكشف عن تفاصيل الحادث فورا بسبب "عدد من المسائل الحساسة"، متهما إيران بمحاولة استغلال ما حصل ضد الولايات المتحدة.