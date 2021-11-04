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الرئيس الايراني يعلق على عملية القرصنة الأمريكية في بحر عمان

دوليات

2021-11-04 | 09:03
الرئيس الايراني يعلق على عملية القرصنة الأمريكية في بحر عمان
1,479 مشاهدة

علق الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، على القرصنة الأمريكية الأخيرة أثناء احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في بحر عمان، مشيدا بخطوة الحرس الثوري.

ووصف رئيسي، خلال مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار، القرصنة الأمريكية بـ"العمل القبيح"، مشيرا إلى سجل الخصومة الأمريكية للشعب الايراني، بحسب "وكالة انباء فارس الإيرانية".

وأكد أن "هذا العداء لا يقتصر على العقود الأربعة بعد انتصار الثورة الاسلامية، وإنما يعود ذلك إلى 70 عاما مضت، مضيفا أن "أمريكا نجحت في نهب ثروات الشعب عبر الانقلاب أو دعم عملائها الذين تسلموا الحكم في البلاد قبل انتصار الثورة".

وقال: "شعبنا يثمّن الإجراءات الحكيمة والخطوات الحازمة لقوات الحرس الثوري المضحية من أجل الدفاع عن ثغور البلاد"، مضيفا أن "الشعب الإيراني لطالما استنكر وأدان غطرسة الأمريكيين وممارساتهم التدخلية في المنطقة".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أكد، في وقت سابق اليوم، أن "طهران توقعت مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أثناء احتجاز ناقلة النفط في بحر عمان".

وقال سلامي، خلال إحياء فعالية وطنية في إيران: "كان هناك توقع لدينا بأن تحدث مواجهة مع الأمريكيين أثناء احتجاز ناقلة النفط في بحر عمان"، مؤكدا أن "الهيمنة الأمريكية بدأت بالتلاشي والزوال".
وأصاف أن "الولايات المتحدة أمام خيارين في المنطقة إما الهزيمة والانسحاب، أو البقاء وتلقي الصفعات، واصفا إياها بـ"مصنع الدكتاتورية في العالم".
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط محاولة أمريكية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان. وأوضح مصدر مطلع للتلفزيون الإيراني، أنه "تم، من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان".

إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال إن مزاعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني "كاذبة وغير صحيحة"، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفقًا للقانون الدولي.

وقال كيربي في إيجاز صحفي: "المزاعم الإيرانية خاطئة تمامًا وغير صحيحة. لم يكن هناك مثل هذا الجهد من قبل القوات البحرية الأمريكية للاستيلاء على أي شيء. ما يشير إليه هذا يعود إلى 24 أكتوبر، حيث قامت البحرية الأمريكية بمراقبة القوات الإيرانية التي صعدت بشكل غير قانوني على سطح سفينة تجارية في بحر عمان".

وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية العام قبل الماضي على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز. كما تعرضت منشآت شركة النفط السعودية (آرامكو) جنوب شرقي المملكة لهجوم أيضا، وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

ودعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، وأكدت أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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