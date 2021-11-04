جورج قرداحي يضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته

ونقلت قناة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قرداحي قد ربط تقديم استقالته من منصبه كوزير للإعلام في لبنان، بضمان تبدل الموقف الخليجي من بلاده.

#عاجل | وزير الإعلام اللبناني يربط استقالته من الحكومة بضمان تبدل الموقف الخليجي من لبنان (مصادر مقربة من قرداحي للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 4, 2021

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد خرج، في وقت سابق اليوم الخميس، بتصريحات جديدة، رد فيها على الداعين له بالاستقالة من منصبه.وقال قرداحي، في تصريحات مع قناة "الميادين" إنه "لن يستقيل ولم يغير موقفه".وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، كرر في وقت سابق اليوم، دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.وقال ميقاتي، خلال كلمة له في السراي الحكومي، إن "البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، مؤكدا العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة".وأضاف أن "لبنان لن يترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسيسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي".جاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان أدلى بها بعد تعيينه كوزير.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.