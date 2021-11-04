فرنسا تجري مشورات للرد على عدم تعاون ايران مع الوكالة الدولية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، للصحفيين بأن "باريس وحلفاءها لا يزالون "حذرين" بشأن التأكد من التزام إيران بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في المجال النووي".واضافت "لا نزال نتشاور على نحو وثيق بشأن كيفية الرد".ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان إيران رسميا عن استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي في 29 تشرين الثاني الجاري.ومن المقرر أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا لمجلس محافظيها قبل استئناف المباحثات.