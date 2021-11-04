"فيديوهات الموز".. تركيا تدرس ترحيل صحفيا سوريا بسببها

ونشر ماجد شمعة تسجيلا صور فيه نفسه وهو يشتري الموز سرا، ويختبئ لأكله دون أن يراه أحد، وذلك في سياق فيديوهات مشابهة سجلها سوريون في سخرية من عرض إحدى القنوات التركية لقاء قال فيه أحد الأتراك إنهم لا يقدرون على شراء الموز، بينما السوريون "اللاجئون في تركيا" قادرون على ذلك.وقال محمد علي حرتاوي، وهو محامي الصحفي شمعة إنه "جرى إرسال الأخير إلى مركز لإعادة اللاجئين بالقرب من الحدود السورية بعد أن خضع لاستجواب من قبل مدع عام في إسطنبول في مطلع الأسبوع قبل أن يفرج عنه".وأضاف أن شمعة، الذي يعيش في تركيا منذ سبع سنوات، "لم يكن في نيته الاستهزاء بأحد وجل ما أراده هو تناول مشاكل السوريين بطريقة فكاهية".ونقلت وكالة "رويترز" عن حرتاوي أن "المعاملة التي يواجهها ماجد شمعة إثر تناوله قضية الموز بطريقة فكاهية تظهر مدى هشاشة مبدأ سلامة الإقامة وروح التسامح في تركيا"، موضحا: "لدينا مخاوف جدية بشأن سلامة حياة شمعة".