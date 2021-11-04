قتلت اطفالها الخمسة انتقاما من طليقها

وقالت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، ان " كريستيان لأطفالها الخمسة ميلينا (سنة واحدة)، وليوني (سنتان)، وصوفي (ثلاث سنوات)، تيمو (ستّ سنوات)، ولوكا (ثماني سنوات)، وضعت مجموعة من المخدرات في وجبات الإفطار مما أدى إلى تخديرهم بدرجة كافية بحيث يمكن قتلهم بسهولة".واضافت انها "أقدمت على خنق الأطفال وأغرقتهم في الحمام ولفت أجسادهم بمناشف ووضعتهم في أسرتهم. ولم ينجُ إلا الابن الأكبر مارسيل (11 عاما)، لأنه كان موجودا في مدرسته خلال تنفيذ الجريمة، وبعد عودته من المدرسة طلبت منه كريستيان أن يقفز معها أمام القطار لكنه رفض فأرسلته إلى منزل جدته".واشارت الصحيفة الى ان "كريستيان حاولت بعد ذلك الانتحار بالقفز على المسارات في دوسلدورف، لكنها نجت وتم القبض عليها".ووصف القاضي المشرف على القضية بأنها "مأساة".وجاءت هذه الجريمة بعد أن رأت كريستيان صورة لزوجها السابق مع عشيقته الجديدة، فراسلته على الفور مؤكدة له أنه لن يرى أطفاله مجددا، قبيل تنفيذ جريمتها.وكانت جدة الصبي هي التي أبلغت الشرطة بالجريمة، قائلة إنها علمت بمصيرهم مباشرة من ابنتها، وقام خبراء الطب النفسي بفحص كريستيان قبل المحاكمة، ووجدوا أنها مناسبة للوقوف وتحميلها المسؤولية الجنائية.