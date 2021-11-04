الخارجية الأمريكية تقرر بيع صواريخ للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع صواريخ "جو – جو" للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.



وجاء في بيان للوزارة، أن "وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لـ280 صاروخ (جو-جو) من طراز (AIM-120C) في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار".